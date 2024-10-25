В Украине продают бутылку Coca-Cola, изготовленную под Киевом в первые минуты вторжения РФ (фото)

Пользователь продает бутылку напитка за 777 гривен, что в десятки раз выше средней цены в супермаркетах.

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На одном из украинских маркетплейсов на продажу выставлена пол-литровая бутылка Coca-Cola, изготовленная в первые минуты полномасштабного вторжения России в Украину. Автор объявления продает "сувенир" за 777 гривен.

"Coca-Cola изготовлена в день начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Дата изготовления 24/02/2022 в 5:12 в Киевской области", — говорится в сообщении к товару.

Бутылка выглядит как обычная — она не открыта и не повреждена. Дату и время производства можно увидеть на ее фотографии — именно в это время первые российские ракеты ударили по территории Украины. Позже оккупанты обстреляли и сам завод по производству напитка.

Владелец бутылки продает ее за 777 гривен. В среднем сейчас пол-литровую бутылку Coca-Cola можно приобрести в супермаркете за 22-25 гривен. Живет автор в Одесской области, однако готов отправить напиток в любой регион страны.

Объявление о Coca-Cola, выпущенной в первые дни войны Фото: Скриншот

Напомним, в конце сентября на сайте по продаже недвижимости появился интересный объект. Дом площадью 160 кв. м в американском Керролтоне (Техас, США) может заинтересовать многих коллекционеров алкоголя. Он выставлен на продажу за 400 тысяч долларов (около 16,4 млн грн). Людей шокировала его кухня, полностью заставленная разнообразной выпивкой.

Напомним, в начале января мужчина нашел в подвале 40-летний напиток со "странными" свойствами. Он изготовлен по меньшей мере несколько десятилетий назад, однакосодержимое вызывает по меньшей мере беспокойство.