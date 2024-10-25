В Україні продають пляшку Coca-Cola, виготовлену під Києвом в перші хвилини вторгнення РФ (фото)

Користувач продає пляшку напою за 777 гривень, що в десятки разів вище за середню ціну в супермаркетах.

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На одному з українських маркетплейсів на продаж виставлена півлітрова пляшка Coca-Cola, виготовлена в перші хвилини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Автор оголошення продає "сувенір" за 777 гривень.

"Coca-Cola виготовлена в день початку повномасштабного вторгнення на територію України. Дата виготовлення 24/02/2022 о 5:12 у Київській області", — йдеться в повідомленні до товару.

Пляшка виглядає як звичайна — вона не відкрита та не пошкоджена. Дату та час виробництва можна побачити на її фото — саме в цей час перші російські ракети вдарили по території України. Пізніше окупанти обстріляли й сам завод з виробництва напою.

Власник пляшки продає її за 777 гривень. В середньому зараз півлітровку пляшку Coca-Cola можна придбати в супермаркеті за 22–25 гривень. Мешкає автор на Одещині, однак готовий надіслати напій в будь-який регіон країни.

Оголошення про Coca-Cola, випущену в перші дні війни Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці вересня на сайті з продажу нерухомості з’явився цікавий об’єкт. Будинок площею 160 кв. м в американському Керролтоні (Техас, США) може зацікавити багатьох колекціонерів алкоголю. Він виставлений на продаж за 400 тисяч доларів (приблизно 16,4 млн грн). Людей шокувала його кухня, повністю заставлена різноманітною випивкою.

Нагадаємо, на початку січня чоловік знайшов у підвалі 40-річний напій з "дивними" властивостями. Він виготовлений щонайменше кілька десятиліть тому, однак вміст викликає щонайменше занепокоєння.