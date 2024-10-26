Тепло остается: украинцев порадовали прогнозом погоды на воскресенье

Синоптики уверяют, что последнее воскресенье октября порадует теплой погодой и отсутствием осадков. До +19 градусов прогнозируют в западных областях Украины.

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Воскресенье, 27 октября, пройдет в Украине в основном без осадков и температура воздуха в основном не изменится. Прогноз погоды в основном положительный. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, ночью в воскресенье, как и в субботу, будет ночью холодно — от 0 до 6 градусов тепла, а вот днем +12…+18 градусов в западной части страны, а также от +9 до +12 в восточных регионах Украины.

"В большинстве областей Украины в течение дня +10+14 градусов. В Киеве в субботу и воскресенье без осадков, ночью +3+6 градусов, днем +11, +12 градусов", — написала Наталья Диденко.

Метеоролог Игорь Кибальчич в материале для Meteoprog также опубликовал прогноз для украинских регионов на воскресенье. По его словам, в западных областях ожидается малооблачная погода и без осадков. Ночью и утром ожидается туман, а ветер на уровне 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов тепла, а днем — +14…+19.

Север. В этой части страны будет переменчивая облачность, но осадков также не будет. Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов, а днем — +12…+17°С.

В центральных регионах также в воскресенье не будет осадков, а температура воздуха днем и ночью примерно, как в северной части.

Южные регионы и Крым. Там удержится погода без осадков с южным ветром в 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+10°С, а днем — от +13 до +18 градусов.

На востоке страны температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, а днем — +9…+14 градусов.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украине ждать первого снега с морозами и какой в целом будет нынешняя зима.