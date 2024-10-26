Тепло залишається: українців порадували прогнозом погоди на неділю

Синоптики запевняють, що остання неділя жовтня потішить теплою погодою та відсутністю опадів. До +19 градусів прогнозують у західних областях України.

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Неділя, 27 жовтня, пройде в Україні переважно без опадів і температура повітря здебільшого не зміниться. Прогноз погоди здебільшого позитивний. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, вночі в неділю, як і в суботу, буде вночі холодно — від 0 до 6 градусів тепла, а ось удень +12…+18 градусів у західній частині країни, а також від +9 до +12 у східних регіонах України.

"У більшості областей України протягом дня +10+14 градусів. У Києві в суботу та неділю без опадів, вночі +3+6 градусів, вдень +11, +12 градусів", — написала Наталка Діденко.

Метеоролог Ігор Кібальчич у матеріалі для Meteoprog також опублікував прогноз для українських регіонів на неділю. За його словами, у західних областях очікується малохмарна погода і без опадів. Вночі та вранці очікується туман, а вітер на рівні 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень — +14…+19.

Північ. У цій частині країни буде мінлива хмарність, але опадів також не буде. Температура повітря вночі від +1 до +6 градусів, а вдень — +12…+17°С.

У центральних регіонах також у неділю не буде опадів, а температура повітря вдень і вночі приблизно, як у північній частині.

Південні регіони та Крим. Там утримається погода без опадів із південним вітром у 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +5…+10°С, а вдень — від +13 до +18 градусів.

На сході країни температура повітря вночі від 0 до +5 градусів, а вдень — +9…+14 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла, коли в Україні чекати на перший сніг із морозами і якою загалом буде нинішня зима.