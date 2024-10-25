"Кволі" дощі з туманами та нульова температура: прогноз погоди в Україні на вихідні (карти)
Снігу та "мінусів" поки в регіонах не прогнозують. Вихідні будуть прохолодними та хмарними, найтепліша погода очікується на заході країни.
Поки різких змін погоди в Україні не прогнозують. Зокрема, субота буде сухою, туманною та прохолодною. Деталями 25 жовтня поділились в Українському гідрометеорологічному центрі.
Прогноз погоди на завтра
У суботу, 26 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці у більшості районів Правобережжя, а також місцями на північному сході будуть тумани.
Вночі температура опуститься до показників від +3 до +8 градусів. На заході та сході, а також у Житомирській і Вінницькій буде холодніше — від -2 до +3 градусів. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +9 до +14 градусів. У Прикарпатті та на Закарпатті буде тепліше — до +18 градусів.
Прогноз погоди на вихідні
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що у суботу може пройти невеликий дощ від Чернігівської області до Криму — через Черкащину. Однак вона підкреслила, що опади будуть "дуже вже кволими".
Різких змін погоди на вихідних не передбачається. Вночі буде холодно — від 0 до +6 градусів. Вдень найтепліше буде на заході — від +12 до +18 градусів, а найхолодніше на сході — від +9 до +12 градусів. У решті регіонів стовпчики термометрів фіксуватимуть від +10 до +12 градусів.
Прогноз погоди у Києві
У Києві вихідні також проходитимуть без опадів. Вночі температура знижуватиметься до показників від +3 до +6 градусів. Вдень буде від +11 до +12 градусів.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли в Україні чекати першого снігу з морозами та якою загалом буде цьогорічна зима.
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