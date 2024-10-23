Пориви вітру та +2 градуси: Діденко попередила про антициклон і поділилась прогнозом погоди

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода завтра в Україні. Свій прогноз щодо дощів експертка "скасувала".

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В Україні очікується суха прохолодна погода. В частині регіонів будуть пориви вітру. Деталями 23 жовтня поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на завтра

"І знову антициклон в Україні. Цього разу на ім'я Xelat", — зазначила вона.

Четвер, 24 жовтня, пройде в Україні без опадів. Однак у північних, центральних та східних областях очікують пориви північно-західного вітру до 8-13 метрів на секунду.

Денна температура сягатиме від +11 до +16 градусів, дещо прохолодніше буде лише на півночі — від +9 до +12 градусів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +2 до +8 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві 24 жовтня також буде сухо. Експертка спрогнозувала, що день буде сонячним, вітряним та трохи свіжішим. У столиці очікується приблизно +12 градусів.

Опадів не буде

Діденко додала, що надалі істотних погодних змін не передбачається. Дощі з 28 жовтня, про які раніше повідомляла синоптикиня, вже "скасовуються".

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, коли очікувати зміни погоди та першого снігу в Україні.

У КМДА повідомили, коли почнуть вмикати опалення у житлових будинках. Норма середньодобової температури для цього вже була досягнута, але синоптики прогнозують потепління.