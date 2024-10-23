Порывы ветра и +2 градуса: Диденко предупредила об антициклоне и поделилась прогнозом погоды

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода завтра в Украине. Свой прогноз относительно дождей эксперт "отменила".

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В Украине ожидается сухая прохладная погода. В части регионов будут порывы ветра. Деталями 23 октября поделилась синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра

"И снова антициклон в Украине. На этот раз по имени Xelat", — отметила она.

Четверг, 24 октября, пройдет в Украине без осадков. Однако в северных, центральных и восточных областях ожидают порывы северо-западного ветра до 8-13 метров в секунду.

Дневная температура будет достигать от +11 до +16 градусов, несколько прохладнее будет только на севере — от +9 до +12 градусов. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +2 до +8 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 24 октября также будет сухо. Эксперт спрогнозировала, что день будет солнечным, ветреным и немного свежее. В столице ожидается примерно +12 градусов.

Осадков не будет

Диденко добавила, что в дальнейшем существенных погодных изменений не предвидится. Дожди с 28 октября, о которых ранее сообщала синоптик, уже "отменяются".

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, когда ожидать изменения погоды и первого снега в Украине.

В КГГА сообщили, когда начнут включать отопление в жилых домах. Норма среднесуточной температуры для этого уже была достигнута, но синоптики прогнозируют потепление.