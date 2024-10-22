До +18 градусов, а через неделю — снег: в Укргидрометцентре предупредили об изменении погоды

Ближайшие дни порадуют украинцев теплом и отсутствием осадков. Однако впереди — зима, и уже скоро погода об этом напомнит.

Related video

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала погоду на конец октября и рассказала, когда ждать первого снега. Об этом известно из материала NV от 22 октября.

Прогноз погоды на неделю

В ближайшие дни в Украине будут господствовать потоки с юго-запада, которые несут более теплую воздушную массу. Днем столбики термометров в большинстве областей будут фиксировать до +15 градусов, на юге ожидается даже от +17 до +18 градусов. Ночью температура будет опускаться до показателей в пределах от +1 до +7 градусов.

Заморозки пока в основном отступили. Температура может опускаться ниже 0 только в высокогорье Карпат. Там прогнозируют ночью от -1 до -3 градусов.

С четверга, 24 октября, воздушные потоки снова изменят направление и будет похолодание. Из-за северо-западного ветра температура снизится и добавится облачность. В большинстве областей ожидается от +10 до +13 градусов.

"В общем, достаточно спокойная неделя вследствие влияния антициклона, сильных перепадов не планируется", — подчеркнула эксперт.

Осадков, в том числе снега, в течение недели не предвидится.

Прогноз погоды — когда будет первый снег и какой будет зима

Атмосферные фронты с северо-запада уже на следующей неделе принесут в Украину изменение погоды. Птуха намекнула, что именно в этот период следует ждать первого снега.

"Все-таки приближается третий месяц осени. Конечно, там уже и осадки могут быть, в частности, местами смешанной фазы", — отметила она.

В последние годы в Украине фиксируют тенденцию, что зимы становятся все более теплыми. Могут быть и периоды холода, но продолжительность сильных морозов (от -20 до -30 градусов) становится все короче.

"Или же они иногда вообще отсутствуют, как, например, сезон 2019-2020, когда у нас метеорологическая зима так и не наступила", — объяснила синоптик.

Прогноз погоды в Киеве

В столице и области неделя также пройдет без осадков. Ночью столбики термометров будут фиксировать в Киеве от +3 градусов до +6, а в регионе — даже до +2. Птуха объяснила, что в городах теплее благодаря тепловым сетям, а также скоплению авто и зданий.

Днем 22 октября в Киеве ожидается от +14 до +16 градусов, а следующие несколько дней — от +13 до +15 градусов. В выходные, 26 и 27 октября, несколько похолодает. Дневная температура опустится до показателей от +10 до +12 градусов.

Напомним, прогнозом погоды на неделю также поделилась синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, когда в Киеве возможны осадки.

По данным СМИ, в Киеве уже готовятся к празднованию Нового года и Рождества. Организаторы рассказали, чем будет отличаться нынешняя главная елка.