До +18 градусів, а через тиждень — сніг: в Укргідрометцентрі попередили про зміну погоди

Найближчі дні порадують українців теплом та відсутністю опадів. Однак попереду — зима, і вже скоро погода про це нагадає.

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Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха спрогнозувала погоду на кінець жовтня та розповіла, коли чекати першого снігу. Про це відомо з матеріалу NV від 22 жовтня.

Прогноз погоди на тиждень

Найближчими днями в Україні пануватимуть потоки з південного заходу, які несуть теплішу повітряну масу. Вдень стовпчики термометрів у більшості областей фіксуватимуть до +15 градусів, на півдні очікується навіть від +17 до +18 градусів. Вночі температура опускатиметься до показників в межах від +1 до +7 градусів.

Заморозки поки здебільшого відступили. Температура може опускатися нижче 0 лише у високогір’ї Карпат. Там прогнозують вночі від -1 до -3 градусів.

З четверга, 24 жовтня, повітряні потоки знову змінять напрямок і буде похолодання. Через північно-західний вітер температура знизиться та додасться хмарність. У більшості областей очікується від +10 до +13 градусів.

"Загалом, досить спокійний тиждень внаслідок впливу антициклону, сильних перепадів не планується", — підкреслила експертка.

Опадів, в тому числі снігу, впродовж тижня не передбачається.

Прогноз погоди — коли буде перший сніг і якою буде зима

Атмосферні фронти з північного заходу вже наступного тижня принесуть в Україну зміну погоди. Птуха натякнула, що саме в цей період слід чекати першого снігу.

"Все-таки наближається третій місяць осені. Звичайно, там вже й опади можуть бути, зокрема, подекуди змішаної фази", — зазначила вона.

Останніми роками в Україні фіксують тенденцію, що зими стають все більш теплими. Можуть бути й періоди холоду, але тривалість сильних морозів (від -20 до -30 градусів) стає дедалі коротшою.

"Або ж вони іноді взагалі відсутні, як, наприклад, сезон 2019−2020, коли у нас метеорологічна зима так і не настала", — пояснила синоптикиня.

Прогноз погоди у Києві

У столиці й області тиждень також пройде без опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть у Києві від +3 градусів до +6, а в регіоні — навіть до +2. Птуха пояснила, що у містах тепліше завдяки тепловим мережам, а також скупченню авто й будівель.

Вдень 22 жовтня у Києві очікується від +14 до +16 градусів, а наступні кілька днів — від +13 до +15 градусів. У вихідні, 26 й 27 жовтня, дещо похолодає. Денна температура опуститься до показників від +10 до +12 градусів.

Нагадаємо, прогнозом погоди на тиждень також поділилась синоптикиня Наталка Діденко. Вона розповіла, коли в Києві можливі опади.

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