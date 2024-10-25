"Кволые" дожди с туманами и нулевая температура: прогноз погоды в Украине на выходные (карты)

Снега и "минусов" пока в регионах не прогнозируют. Выходные будут прохладными и облачными, самая теплая погода ожидается на западе страны.

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Пока резких изменений погоды в Украине не прогнозируют. В частности, суббота будет сухой, туманной и прохладной. Деталями 25 октября поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

Прогноз погоды на завтра

В субботу, 26 октября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в большинстве районов Правобережья, а также местами на северо-востоке будут туманы.

Ночью температура опустится до показателей от +3 до +8 градусов. На западе и востоке, а также в Житомирской и Винницкой будет холоднее — от -2 до +3 градусов. Днем столбики термометров будут фиксировать от +9 до +14 градусов. В Прикарпатье и на Закарпатье будет теплее — до +18 градусов.

Температура в регионах Украины 26 октября Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на выходные

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в субботу может пройти небольшой дождь от Черниговской области до Крыма — через Черкасскую область. Однако она подчеркнула, что осадки будут "очень уж кволыми".

Дожди в регионах Украины 26 октября Фото: facebook Наталка Диденко

Резких изменений погоды на выходных не предвидится. Ночью будет холодно — от 0 до +6 градусов. Днем теплее всего будет на западе — от +12 до +18 градусов, а холоднее всего на востоке — от +9 до +12 градусов. В остальных регионах столбики термометров будут фиксировать от +10 до +12 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве выходные также будут проходить без осадков. Ночью температура будет снижаться до показателей от +3 до +6 градусов. Днем будет от +11 до +12 градусов.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украине ждать первого снега с морозами и какой в целом будет нынешняя зима.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в стране стало больше всего украинского за время независимости, а нарушителей "языкового закона" — единицы. Однако статистика свидетельствует о несколько иной ситуации.