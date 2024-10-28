Приобрел активны на 56 млн грн: бывший топ-чиновник Сил логистики ВСУ предстанет перед судом

В ГБР заявили, что чиновник в 2023 году получил необоснованные активы на сумму почти 56 млн гривен. В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве и 53 земельных участках на территории Украины.

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Бывший начальник сил логистики ВСУ в 2023 году приобрел необоснованные активы на сумму почти 56 млн гривен. Об этом сообщил Государственное бюро расследований.

В ГБР заявили, что правоохранители завершили досудебное расследование по факту незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации бывшим начальником Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Правоохранители заявили, что чиновник в 2023 году приобрел необоснованные активы на сумму почти 56 млн гривен. В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве и 53 земельных участках на территории Украины.

Согласно досудебному расследованию, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тысячи квадратных метров и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Кроме того, как сообщается, он внес в ежегодную декларацию лица за 2022 год, уполномоченную на функции государства, недостоверные данные об имеющихся у него и членах его семьи активах в размере 2 млн гривен.

В ГБР заявили, что в марте 2024-го к фигуранту была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 30 млн гривен. Сейчас чиновник обвиняется в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как пишет издание "Главком", речь может идти об отвечавшем за продовольственное обеспечение тыла в Силах логистики ВСУ полковнике Александре Козловском.

Ранее в СБУ сообщали, что волонтер ООН под Покровском шпионил за ВСУ и передавал данные ФСБ. По материалам дела, мужчина объезжал райцентр и близлежащие населенные пункты под видом поставок гуманитарной помощи местным жителям. Полученные данные он передавал российскому куратору.