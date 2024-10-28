Придбав активи на 56 млн грн: колишній топчиновник Сил логістики ЗСУ постане перед судом

У ДБР заявили, що чиновник у 2023 році отримав необґрунтовані активи на суму майже 56 млн гривень. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві та 53 земельні ділянки на території України.

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Колишній начальник сил логістики ЗСУ у 2023 році придбав необґрунтовані активи на суму майже 56 млн гривень. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР заявили, що правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Правоохоронці заявили, що посадовець у 2023 році придбав необґрунтовані активи на суму майже 56 млн гривень. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві та 53 земельні ділянки на території України.

Згідно з досудовим розслідуванням, підконтрольні чиновнику підприємства придбали склад площею 2 тисячі квадратних метрів і єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Крім того, як повідомляється, він вніс до щорічної декларації особи за 2022 рік, уповноваженої на функції держави, недостовірні дані щодо наявних у нього та членів його сім'ї активів у розмірі 2 млн гривень.

У ДБР заявили, що в березні 2024-го до фігуранта було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 30 млн гривень. Наразі посадовця обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Як пише видання "Главком", може йтися про полковника Олександра Козловського, який відповідав за продовольче забезпечення тилу в Силах логістики ЗСУ.

Раніше в СБУ повідомляли, що волонтер ООН під Покровськом шпигував за ЗСУ та передавав дані ФСБ. За матеріалами справи, чоловік об'їжджав райцентр і прилеглі населені пункти під виглядом постачань гуманітарної допомоги місцевим жителям. Отримані дані він передавав російському куратору.