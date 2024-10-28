Можно донести только вчетвером: в Украине вырастили тыкву-гигант и выставили ее на аукцион (фото)

Тыкву предлагают ивент-компаниям и ресторанам. Плод-великан обещают доставить победителю домой.

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На Криворожье на Днепропетровщине местный фермер вырастил тыкву-рекордсмен. Сельскохозяйственная культура весит более 100 килограммов. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Вырастил рекордсмена фермер Игорь Макуха в селе Суворовка в Криворожском районе. Вырос он в естественных условиях без добавления химии.

Тыкву-великан решили продать на аукционе, а средства — отдать на ВСУ.

"Объявляем аукцион по продаже крупнейшей в Украине тыквы. Вес рекордсмена — 137,5 кг, обхват — 3 м 6 см. Приглашаем к участию ТРЦ, рестораторов, организаторов Хэллоуинов, владельцев фотостудий, ивент-компаний и всех желающих получить этот уникальный экспонат. Средства будут направлены на нужды 37-й Отдельной бригады морской пехоты на Угледарском направлении", — говорится в сообщении.

Начальная ставка — 100 грн. Каждый последующий шаг — от 10 грн.

Сообщается, что в пределах Киева и его окрестностей победителю тыкву доставят.

"Для выгрузки нужно будет 3-4 человека", — отметила Лана Ветрова.

Напомним, ранее сообщалось, что боец ВСУ откормил крысу-рекордсмена. Крысу зовут Сквиш, ее вес составляет 955 граммов, а рост — около 47 см.

Также сообщалось, что житель Хмельницкого за 1 минуту открыл зубами более полусотни бутылок с пивом и установил национальный рекорд Украины. За каждую бутылку собирал донаты на дрон для ВСУ.