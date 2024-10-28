Можна донести лише вчотирьох: в Україні виростили гарбуз-гігант і виставили його на аукціон (фото)

Гарбуз пропонують івент-компаніям і ресторанам. Плід-велетень обіцяють доправити переможцю додому.

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На Криворіжжі на Дніпропетровщині місцевий фермер виростив гарбуз-рекордсмен. Сільськогосподарська культура важить понад 100 кілограмів. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Виростив рекордсмена фермер Ігор Макуха в селі Суворівка у Криворізькому районі. Зрів він у природних умовах без додавання хімії.

Гарбуз-велетень вирішили продати на аукціоні, а кошти — віддати на ЗСУ.

"Оголошуємо аукціон з продажу найбільшого в Україні гарбуза. Вага рекордсмена — 137,5 кг, обхват — 3 м 6 см. Запрошуємо до участі ТРЦ, рестораторів, організаторів Геловінів, власників фотостудій, івент-компаній та всіх охочих отримати цей унікальний експонат. Кошти будуть спрямовані на потреби 37-ї Окремої бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Початкова ставка – 100 грн. Кожен наступний крок – від 10 грн.

Повідомляється, що у межах Києва та його околиць переможцю гарбуз доставлять.

"Для вивантаження потрібно буде 3-4 чоловіки", — зауважила Лана Вєтрова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ відгодував щура-рекордсмена. Пацюка звати Сквіш, його вага становить 955 грамів, а зріст — близько 47 см.

Також повідомлялося, що житель Хмельницького за 1 хвилину відкрив зубами понад пів сотні пляшок із пивом і встановив національний рекорд України. За кожну пляшку збирав донати на дрон для ЗСУ.