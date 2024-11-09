Между спортом и классикой: Залужный показал новое фото с женой

Бывший главнокомандующий ВСУ периодически публикует семейные фотографии. В этот раз супруги сделали новый снимок в одном из лифтов Лондона.

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в Facebook новую фотографию с женой Еленой. Супруги сделали кадр в одном из лифтов Лондона.

Залужный выбрал стиль, приближенный к классическому: темные брюки и легкая куртка. Елена Залужная предпочла спортивный вариант: короткие лосины, белые кроссовки и светлая куртка с капюшоном.

Пользователи соцсетей осыпали пару комплиментами

Дипломат решил не подписывать фото, в комментариях пользователи соцсетей восхитились парой.

"Как молодожены! Красивая пара, восхищаемся. Искренние, настоящие, лучшие. В наше время тотальной лжи и подмены понятий очень трудно встретить настоящих людей, но вы действительно настоящие украинцы", — отмечали пользователи.

Валерий Залужный не первый раз демонстрирует фотографию с женой: 24 июля он поздравил ее с днем рождения и опубликовал семейную фотографию. А в августе бывший главком показывал снимок в деловых костюмах, вероятно, сделанный на официальном мероприятии в Великобритании.

Напомним, ранее в сети появилась фотография Залужного с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе. Последнему приписывают роман с украинской певицей Тиной Кароль.

В феврале 2024 года Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта назначил его послом Украины в Великобритании.