Уникальные кадры: как на Буковине во время холодов заботятся о краснокнижных зубрах (видео)

Работники Баниловского лесничества сняли, как подкармливают зубров. Подступиться к этим животным возможно только в холодное время года.

В Баниловском лесничестве площадью 80 гектаров сейчас живет 16 зубров. Животных разводят уже восьмой год, чтобы увеличить популяцию крупнейших млекопитающих Европы, отмечают в государственном предприятии "Леса Украины".

Егерям лесничества удалось снять уникальные кадры на подкормочной площадке, поскольку летом подступиться к этим животным почти невозможно. Открытое поведение присуще зубрам только в холодное время года, когда их подкармливают на искусственных площадках.

Зимой работники лесничества подкармливают зубров, ежедневно наполняя желоба овсом и молотой кукурузой. Зерно перемешивают с кормовым мелом, чтобы животные получали достаточное количество витаминов и минералов. Каждые 2-3 недели кормушки также наполняют сеном, которое заготавливают в течение лета. Время от времени животным также выставляют кормовые веники.

И первой к кормушке всегда шагает самка по имени Муза, ведь она раньше жила в зоопарке Николаева и привыкла к людям. А уже за ней медленно приближается остальное стадо.

Отмечается, что в вольере Баниловского лесничества егеря создали все необходимые условия для нормального развития этих краснокнижных животных и изучили их поведение. Ежегодно в стаде рождается один теленок, но уже в следующем сезоне ожидают как минимум двух зубрят.

Трех зубров, которые родились в вольере, планируют выпускать в дикую природу. Сейчас идет подготовка необходимой документации и разрешений.

Напомним, поскольку в Украине из-за военного положения продолжается запрет на охоту, волки получили большую кормовую базу в виде зайцев и косуль. Хищники уже не пугаются людей, как раньше, и начали открыто заходить в села Хмельницкой области.

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