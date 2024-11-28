Унікальні кадри: як на Буковині під час холодів піклуються про червонокнижних зубрів (відео)

Працівники Банилівського лісництва зафільмували, як підгодовують зубрів. Підступитися до цих тварин можливо лише в холодну пору року.

У Банилівському лісництві площею 80 гектарів зараз мешкає 16 зубрів. Тварин розводять уже восьмий рік, аби збільшити популяцію найбільших ссавців Європи, зазначають у держаному підприємстві "Ліси України".

Єгерям лісництва вдалося відзняти унікальні кадри на підгодівельному майданчику, оскільки влітку підступитися до цих тварин майже неможливо. Відкрита поведінка притаманна зубрам лише в холодну пору року, коли їх підгодовують на штучних майданчиках.

Взимку працівники лісництва підгодовують зубрів, щодня наповнюючи жолоби вівсом та меленою кукурудзою. Зерно перемішують з кормовою крейдою, аби тварини отримували достатню кількість вітамінів та мінералів. Кожні 2-3 тижні годівниці також наповнюють сіном, яке заготовляють впродовж літа. Час від часу тваринам також виставляють кормові віники.

І першою до годівниці завжди крокує самиця на ім'я Муза, адже вона раніше жила у зоопарку Миколаєва і звикла до людей. А вже за нею повільно наближається решта стада.

Зазначається, що у вольєрі Банилівського лісництва єгері створили всі необхідні умови для нормального розвитку цих червонокнижних тварин та вивчили їх поведінку. Щороку в стаді народжується одне теля, але вже наступного сезону очікують щонайменше двох зубренят.

Трьох зубрів, які народилися у вольєрі, планують випускати у дику природу. Наразі триває підготовка необхідної документації та дозволів.

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