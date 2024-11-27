Втратили страх перед людьми: на Хмельниччині вовки почали заходити у села

Оскільки в Україні через воєнний стан триває заборона на полювання, вовки отримали велику кормову базу у вигляді зайців та косуль. І надалі ситуація з хижаками лише погіршуватиметься.

Вовки вже не лякаються людей, як раніше, та почали заходити у села Хмельницької області. Про це, як інформує "Суспільне", розповів в.о. голови Красилівської організації "Українське товариство мисливців та рибалок" Володимир Горда.

За словами Володимира Горди, хижаки вже не бояться людей і є численні свідчення, що вовки вільно заходили в навколишні села. Мисливець визнав, що ця проблема лише поглиблюється, адже під час дії воєнного стану полювання в країні заборонене.

Важливо

Не тільки для котів та собак: в Україні запускається Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Оскільки майже три роки в Україні існує заборона на полювання, у природі з'явилося багато дичини. І маючи добру кормову базу, тобто косуль чи зайців, хижаки набирають зріст та вагу.

"Середньостатистичний вовк має 40-45 кілограмів ваги", — розповів мисливець, додавши, що останню вовчицю, яку нещодавно застрелили під час єгерсько-мисливських заходів, важила вже 60 кілограмів.

Раніше хижаки, зазначив Володимир Горда, лише мігрували через Хмельницьку область, але цього року вже є й місцеві виводки. У Заслучненській громаді бачили чотирьох дорослих і трьох молодих вовків.

"Хижаки втратили страх перед людьми", — визнав він.

Також єгер розповів, що у Сорокодубах молодий вовк підбіг до кози, але хазяйці вдалося відігнати хижака. А у селі Сивруки лісник орав свій город й коли зламався трактор, він пішов до села. Коли ж повернувся, побачив що біля трактора ходить зграя у 10 вовків.

Попри заборону полювання, стріляли у хижаків законно, зазначив Володимир Горда, додавши, що коли не проводити відстріл вовків, ситуація з ними лише погіршуватиметься.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про причини, які примушують вовків вити на місяць. Видання IFLScience пояснило, що виття саме на Місяць — це людська вигадка, яка немає нічого спільного з реальністю.

Нагадаємо, у Чорнобилі з'явилися дикі корови. Ми писали, як тварини зимують і рятуються від хижаків.