Потеряли страх перед людьми: в Хмельницкой области волки начали заходить в села

Поскольку в Украине из-за военного положения продолжается запрет на охоту, волки получили большую кормовую базу в виде зайцев и косуль. И в дальнейшем ситуация с хищниками будет только ухудшаться.

Волки уже не пугаются людей, как раньше, и начали заходить в села Хмельницкой области. Об этом, как информирует "Суспільне", рассказал и.о. председателя Красиловской организации "Украинское общество охотников и рыболовов" Владимир Горда.

По словам Владимира Горды, хищники уже не боятся людей и есть многочисленные свидетельства, что волки свободно заходили в окрестные села. Охотник признал, что эта проблема только усугубляется, ведь во время действия военного положения охота в стране запрещена.

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Поскольку почти три года в Украине существует запрет на охоту, в природе появилось много дичи. И имея хорошую кормовую базу, то есть косуль или зайцев, хищники набирают рост и вес.

"Среднестатистический волк имеет 40-45 килограммов веса", — рассказал охотник, добавив, что последняя волчица, которую недавно застрелили во время егерско-охотничьих мероприятий, весила уже 60 килограммов.

Раньше хищники, отметил Владимир Горда, только мигрировали через Хмельницкую область, но в этом году уже есть и местные выводки. В Заслучненской громаде видели четырех взрослых и трех молодых волков.

"Хищники потеряли страх перед людьми", — признал он.

Также егерь рассказал, что в Сорокодубах молодой волк подбежал к козе, но хозяйке удалось отогнать хищника. А в селе Сивруки лесник пахал свой огород и когда сломался трактор, он пошел в село. Когда же вернулся, увидел что возле трактора ходит стая в 10 волков.

Несмотря на запрет охоты, стреляли в хищников законно, отметил Владимир Горда, добавив, что если не проводить отстрел волков, ситуация с ними будет только ухудшаться.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о причинах, которые заставляют волков выть на Луну. Издание IFLScience объяснило, что вой именно на Луну — это человеческая выдумка, которая не имеет ничего общего с реальностью.

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