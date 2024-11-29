Экс-преподаватель корректировал удары по Николаеву с чердака, где оборудовал "наблюдательный пункт"

По данным следствия, мужчина также надеялся отследить ориентировочное количество и виды вооружений украинских войск, движущихся в направлении передовой.

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве мужчину, который работал на российские спецслужбы. Бывший преподаватель местного университета помогал корректировать ракетные и дроновые атаки по городу. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 29 ноября.

По данным следствия, мужчина организовал "наблюдательный пункт" прямо на чердаке многоэтажки, где он жил. Там он спрятал камеру, с помощью которой пытался отследить расположение украинских зенитных установок и мобильных огневых групп. Его целью было помочь российским военным обойти системы противовоздушной обороны.

Камера также позволяла ему фиксировать движение украинской техники к передовой. Все данные он передавал через "связного", который находился на оккупированной территории Донецкой области.

Во время обысков у подозреваемого нашли телефон, камеру и носители информации с доказательствами его деятельности. Следствие установило, что этот человек попал в поле зрения ФСБ из-за антиукраинских комментариев в российских Telegram-каналах. Там его и завербовали дистанционно.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной во время военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

Напомним, 27 ноября СБУ сообщила о задержании пятерых человек, которые взорвали взрывное устройство возле райуправления полиции в Житомире. По данным следствия, мужчины действовали по заданию российских спецслужб.

15 ноября правоохранители задержали "крота" российского ГРУ. Им оказался командир одного из подразделений ССО, который передавал оккупантам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага.