Ексвикладач коригував удари по Миколаєву з горища, де обладнав "спостережний пункт"

За даними слідства, чоловік також сподівався відслідкувати орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової.

Служба безпеки України затримала в Миколаєві чоловіка, який працював на російські спецслужби. Колишній викладач місцевого університету допомагав коригувати ракетні та дронові атаки по місту. Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 29 листопада.

За даними слідства, чоловік організував "спостережний пункт" просто на горищі багатоповерхівки, де він жив. Там він сховав камеру, за допомогою якої намагався відстежити розташування українських зенітних установок та мобільних вогневих груп. Його метою було допомогти російським військовим обійти системи протиповітряної оборони.

Камера також дозволяла йому фіксувати рух української техніки до передової. Усі дані він передавав через "зв’язкового", який перебував на окупованій території Донеччини.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли телефон, камеру та носії інформації із доказами його діяльності. Слідство встановило, що цей чоловік потрапив у поле зору ФСБ через антиукраїнські коментарі в російських Telegram-каналах. Там його і завербували дистанційно.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 27 листопада СБУ повідомила про затримання п’ятьох осіб, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції в Житомирі. За даними слідства, чоловіки діяли за завданням російських спецслужб.

15 листопада правоохоронці затримали "крота" російського ГРУ. Ним виявився командир одного з підрозділів ССО, який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.