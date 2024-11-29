"Исторический день": во Львовской области полностью избавились от религиозных общин УПЦ МП

Глава ОВА рассказал, что за время полномасштабного вторжения более 50 общин Московского патриархата или присоединились к Православной церкви Украины или прекратили свою деятельность.

Львовская область стала первой в Украине, где нет ни одной зарегистрированной религиозной общины УМП ПЦ. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Сегодня исторический день для Львовщины — регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ", — рассказал он.

Максим Козицкий рассказал, что в 2014 году во Львовской области было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года их было 54. Из них с начала полномасштабного вторжения 27 общин присоединились к Православной церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.

"Судьба этих религиозных общин в очередной раз доказывает отсутствие будущего у манипуляций и оболванивания. Существуют только два пути — правда или ложь. И правда обязательно победит", — добавил он.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности Русской православной церкви в Украине. Тогда он заявил, что "украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей".

Отметим, что три года назад представители УПЦ МП приватизировали дворец украинского мецената Михаила Терещенко в селе Червоном в Житомирской области. Прокуратура несколько лет боролась за отмену незаконной приватизации и в ноябре восстановила предыдущего владельца.