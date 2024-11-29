"Історичний день": у Львівській області повністю позбавились від релігійних громад УПЦ МП

Очільник ОВА розповів, що за час повномасштабного вторгнення понад 50 громад Московського патріархату або приєднались до Православної церкви України або припинили свою діяльність.

Львівська область стала першою в Україні, де немає жодної зареєстрованої релігійної громади УМП ПЦ. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні історичний день для Львівщини — регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ", — розповів він.

Максим Козицький розповів, що у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року їх було 54. З них від початку повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою.

"Доля цих релігійних громад вчергове доводить відсутність майбутнього у маніпуляцій та задурювання. Існують лише два шляхи — правда або брехня. І правда обов’язково переможе" — додав він.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні. Тоді він заявив, що "українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів".

Зазначимо, що три роки тому представники УПЦ МП приватизували палац українського мецената Михайла Терещенка у селі Червоному в Житомирській області. Прокуратура кілька років боролась за скасування незаконної приватизації й в листопаді відновила попереднього власника.