Сын — военный, дочь — нежная: Кулеба рассказал, почему воспитывает детей разными методами

По словам бывшего главы МИД, 18-летний Егор сейчас учится в университете, однако проходит военную подготовку и живет в этой тематике. 13-летняя Любовь же сейчас увлекается пением.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба является отцом двоих детей и впервые за длительное время рассказал об отношениях с ними. Эту тему он обсудил в подкасте Елены Кравец "Вдома поговоримо", куда пришел с 13-летней дочерью.

По его словам, методы воспитания детей значительно отличаются друг от друга по своим моделям. Если 13-летнюю Любу он воспитывает более нежно и взвешенно, то к 18-летнему Егору он относится, как к военному. Сам парень уже погрузился в изучение военного дела и проходит соответствующую подготовку, параллельно обучаясь в университете.

"Отношения с сыном – все равно, что отношения с военным, а с дочерью – отношения с принцессой. Две разные модели. Особенно Егор – он живет в военной теме, учится в университете, но проходит серьезную военную подготовку. Он живет в этом мире: свои сборы, товарищи, некоторые из которых, к сожалению, погибли. Это безусловно влияет на то, какая у нас модель отношений выстраивается. А Люба – любовь, она нежная. Поэтому соответствующие отношения", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Сама дочь дипломата поделилась, что сейчас пытается освоить новое хобби — вокал, и даже дает свои первые концерты. Все началось еще с детства, когда она ходила на хор, потом в оперу. Сейчас же все немного изменилось.

"Оперная певица выводила меня на сцену и говорила, что буду так петь. И впоследствии я перешла на эстрадное, сейчас у меня школа вокала. И у меня каждый месяц концерты. Папа ходит на все", — делилась Любовь Кулеба.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что Дмитрий Кулеба рассказал о своих предпочтениях в фильмах и сериалах, а также поделился, почему политическая тематика ему неинтересна. По словам бывшего главы МИД, ему нравится смотреть то, где зритель может расслабить голову и просто наслаждаться картинкой. А вот большинство политических картин не совсем реалистичны.