Син — військовий, донька — ніжна: Кулеба розповів, чому виховує дітей різними методами

За словами колишнього очільника МЗС, 18-річний Єгор наразі навчається в університеті, проте проходить військову підготовку і живе в цій тематиці. 13-річна Любов же зараз захоплюється співом.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба є батьком двох дітей і вперше за тривалий час розповів про стосунки з ними. Цю тему він обговорив у подкасті Олени Кравець "Вдома поговоримо", куди завітав із 13-річною донькою.

За його словами, методи виховання дітей значно відрізняються один від одного за своїми моделями. Якщо 13-річну Любу він виховує більш ніжно і виважено, то до 18-річного Єгора він ставиться, як до військового. Сам хлопець уже занурився у вивчення військової справи і проходить відповідну підготовку, паралельно навчаючись в університеті.

"Стосунки з сином – все одно, що стосунки з військовим, а з донькою – стосунки з принцесою. Дві різні моделі. Особливо Єгор – він живе у військовій темі, навчається в університеті, але проходить серйозну військову підготовку. Він живе в цьому світі: свої збори, товариші, деякі з яких, на жаль, загинули. Це безумовно впливає на те, яка у нас модель стосунків вибудовується. А Люба – любов, вона ніжна. Тому відповідні стосунки", — розповів Дмитро Кулеба.

Сама донька дипломата поділилася, що зараз намагається освоїти нове хобі — вокал, і навіть дає свої перші концерти. Усе почалося ще з дитинства, коли вона ходила на хор, потім в оперу. Зараз же все трохи змінилося.

"Оперна співачка виводила мене на сцену і казала, що буду так співати. І згодом я перейшла на естрадну, зараз у мене школа вокалу. І в мене кожного місяця концерти. Тато ходить на всі", — ділилася Любов Кулеба.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що Дмитро Кулеба розповів про свої вподобання у фільмах і серіалах, а також поділився, чому політична тематика йому нецікава. За словами колишнього глави МЗС, йому подобається дивитися те, де глядач може розслабити голову і просто насолоджуватися картинкою. А ось більшість політичних картин не зовсім реалістичні.