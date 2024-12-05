Будет ли снег на Святого Николая: прогноз погоды в Украине на 6 декабря

По словам Наталки Диденко, днем в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в южной части — до шести градусов с отметкой плюс.

Праздник Николая, 6 декабря, принесет в Украину преимущественно влажную и облачную погоду. Почти по всей стране ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, снежной крупы или дождя. Только на юге обойдется без существенных осадков. Прогнозом погоды на завтра поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам ночью будет подмораживать — от 0 до -4°C, местами возможно образование гололеда. Диденко советует быть осторожными вечером и утром.

Днем в большинстве областей прогнозируется -2...+3°, ну южной части — до +6°C.

Согласно прогнозу погоды на завтра от Укргидрометцентра, ночью на Левобережье возможен мокрый снег, а днем небольшие дожди и мокрый снег охватят большинство регионов, за исключением западных областей. В Закарпатской, восточных, центральных и северных областях местами будут наблюдаться гололед и гололедица на дорогах.

Температура в течение суток будет колебаться от -3°C до +2°C. В южных областях будет теплее, днем столбики термометров поднимутся до +7°C. В Карпатах ожидается небольшой снег, с ночными температурами от -4°C до -9°C и дневными от -5°C до 0°C. Ветер юго-восточного направления, умеренный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 6 декабря Фото: Укргидрометцентр

Погода на завтра: прогноз для Киева

В столице прогнозируют небольшой мокрый снег с усилением юго-восточного ветра (6-9 м/с). Температура ночью составит -1...-3°C, днем будет около 0°C.

После Николая синоптики обещают постепенное потепление и дожди в большинстве регионов. Сильные морозы пока не ожидаются.

"Замечательная погода на праздники, которая не принесет сильных морозов и позволит нам сэкономить свет и тепло. А с дождями мы найдем общий язык", — отметила Диденко.

Напомним, 5 декабря в Киеве с утра устанавливают новогоднюю елку на Софийской площади. Открытие елки планируют вечером пятницы 6 декабря.

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