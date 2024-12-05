Чи буде сніг на Святого Миколая: прогноз погоди в Україні на 6 грудня

За словами Наталки Діденко, вдень в Україні очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а у південній частині — до шести градусів з позначкою плюс.

Свято Миколая, 6 грудня, принесе в Україну переважно вологу та хмарну погоду. Майже по всій країні очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, сніжної крупи чи дощу. Лише на півдні минеться без істотних опадів. Прогнозом погоди на завтра поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами вночі підморожуватиме — від 0 до -4°C, подекуди можливе утворення ожеледиці. Діденко радить бути обережними ввечері та вранці.

Вдень у більшості областей прогнозується -2…+3°, ну південній частині — до +6°C.

Згідно з прогнозом погоди на завтра від Укргідрометцентру, уночі на Лівобережжі можливий мокрий сніг, а вдень невеликі дощі та мокрий сніг охоплять більшість регіонів, за винятком західних областей. У Закарпатській, східних, центральних і північних областях місцями спостерігатимуться ожеледь і ожеледиця на дорогах.

Температура протягом доби коливатиметься від -3°C до +2°C. У південних областях буде тепліше, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7°C. У Карпатах очікується невеликий сніг, із нічними температурами від -4°C до -9°C і денними від -5°C до 0°C. Вітер південно-східного напрямку, помірний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 6 грудня Фото: Укргідрометцентр

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У столиці прогнозують невеликий мокрий сніг із посиленням південно-східного вітру (6-9 м/с). Температура вночі складе -1…-3°C, вдень буде близько 0°C.

Після Миколая синоптики обіцяють поступове потепління та дощі в більшості регіонів. Сильні морози поки не очікуються.

"Чудова погода на свята, яка не принесе сильних морозів і дозволить нам зекономити світло та тепло. А з дощами ми знайдемо спільну мову", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, 5 грудня у Києві від ранку встановлюють новорічну ялинку на Софійській площі. Відкриття ялинки планують ввечері п'ятниці 6 грудня.

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