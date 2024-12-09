Бесплатные обследования в Украине: что входит в пакет медицинской помощи семейного врача

Услуги из пакета "Первичная медицинская помощь" предоставляются бесплатно для пациентов, которые имеют декларацию с семейным врачом в коммунальном или частном учреждении или у врача-ФЛП.

В Украине большинство вопросов со здоровьем могут решить семейный врач или врач, чьи услуги включены в пакет "Первичная медицинская помощь", рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

Как пояснили в НСЗУ, в пакет первичной медицинской помощи входит:

динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов, диагностика и лечение самых распространенных инфекционных и неинфекционных болезней, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний;

лабораторная диагностика (общие анализы крови и мочи, глюкоза, холестерин, быстрые тесты);

инструментальная диагностика (ЭКГ, обследование по контролю функциональной работы легких, измерение остроты зрения, осмотр наружного слухового хода и барабанной перепонки).

Это не означает, что у вас возьмут анализы или сделают ЭКГ в кабинете врача, или в день приема, уточнили в НСЗУ. В ведомстве отметили, что каждое учреждение первичной медицинской помощи регулирует эти процессы по-разному, все зависит также от формы собственности заведения.

"В любом случае эти обследования являются бесплатными, где бы у вас ни была декларация — в коммунальном или частном учреждении или у врача-ФЛП", — добавили в ведомстве.

Ранее Минздрав утвердил перечень болезней и состояний, при которых будет назначаться медицинский каннабис. Их можно будет получить исключительно по электронному рецепту. Предполагается, что употребление этих препаратов нужно будет прекратить, если в течение 4-12 недель не будет получен желаемый терапевтический эффект.

В конце ноября стало известно, что семейным врачам в Украине увеличат зарплату. В бюджете на 2025 год предусмотрено увеличение капитационной ставки — суммы, которая выплачивается за медицинское обслуживание одного пациента.