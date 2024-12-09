Безкоштовні обстеження в Україні: що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря

Послуги з пакета "Первинна медична допомога" надаються безоплатно для пацієнтів, які мають декларацію зі сімейним лікарем в комунальному чи приватному закладі або у лікаря-ФОП.

В Україні більшість питань зі здоров'ям можуть вирішити сімейний лікар чи лікарка, чиї послуги включені до пакета "Первинна медична допомога", розповіли в Національній службі здоров'я України.

Як пояснили в НСЗУ, до пакета первинної медичної допомоги входить:

динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, діагностика та лікування найпоширеніших інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів;

лабораторна діагностика (загальні аналізи крові та сечі, глюкоза, холестерин, швидкі тести);

інструментальна діагностика (ЕКГ, обстеження з контролю функціональної роботи легень, вимірювання гостроти зору, огляд зовнішнього слухового ходу та барабанної перетинки).

Це не означає, що у вас візьмуть аналізи або зроблять ЕКГ в кабінеті лікаря, або в день прийому, уточнили в НСЗУ. У відомстві зазначили, що кожний заклад первинної медичної допомоги регулює ці процеси по-різному, все залежить також від форми власності закладу.

"У будь-якому разі ці обстеження є безоплатними, хоч де у вас декларація — в комунальному чи приватному закладі або у лікаря-ФОП", — додали у відомстві.

Раніше МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс. Їх можна буде отримати виключно за електронним рецептом. Передбачається, що вживання цих препаратів потрібно буде припинити, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту.

В кінці листопада стало відомо, що сімейним лікарям в Україні збільшать зарплату. У бюджеті на 2025 рік передбачено збільшення капітаційної ставки — суми, яка виплачується за медичне обслуговування одного пацієнта.