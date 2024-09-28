МОЗ визначило, кому дозволено лікуватись медичним канабісом: перелік хвороб

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом, а вживання цих препаратів потрібно буде припинити, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту.

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Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Призначати ліки з медичного канабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів:

Хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність, спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення;

діабетична нейропатія;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгії внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців та сплетінь;

компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах;

мононевропатії верхньої кінцівки;

мононевропатії нижньої кінцівки;

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку;

внутрішньочерепні травми.

Нудота та блювання внаслідок хімієтерапії під час лікування новоутворень; Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта; Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія; Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто, синдром Драве, туберозний склероз; Втрата ваги, пов’язана з анорексією у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини; Інші захворювання – лише за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

В МОЗ уточнили, що медканабіс призначатиметься у тих випадках, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом.

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

"Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря "первинки" або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я", — зазначили у пресслужбі відомства.

Кому заборонено призначати медичний канабіс

Міністерство охорони здоров'я також визначило, кому не можна призначати ліки на основі медичного канабісу, до цього переліку входять:

вагітні та жінки, які годують груддю (у разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом);

пацієнти із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу;

пацієнти з тяжким розладом особистості, за винятком депресії, яка пов’язана з основним захворюванням.

Крім того, МОЗ не рекомендує призначати ліки на основі медканабісу пацієнтам, які мають помірні або тяжкі порушення функції печінки.

"Приймання лікарського засобу на основі канабісу має бути припинено, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту або у разі серйозних побічних реакцій (в тому числі пов’язаних із психічним станом)", — наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу.

8 вересня заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич повідомила, що в Україні запустять систему регулювання обігу медичного канабісу.