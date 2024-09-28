Минздрав определил, кому разрешено лечиться медицинским каннабисом: перечень болезней

Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту, а употребление этих препаратов нужно будет прекратить, если в течение 4-12 недель не будет получено желаемого терапевтического эффекта.

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Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень болезней и состояний, при которых будет назначаться медицинский каннабис. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Назначать лекарства из медицинского каннабиса можно будет, если пациент имеет один из следующих диагнозов:

Хроническая или нейропатическая боль и/или спастичность, вызванные такими заболеваниями:

злокачественные новообразования;

диабетическая нейропатия;

рассеянный склероз;

поражение тройничного и лицевого нерва;

невралгии вследствие опоясывающего лишая;

поражение нервных корешков и сплетений;

компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях;

мононевропатии верхней конечности;

мононевропатии нижней конечности;

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы;

церебральный паралич и другие паралитические синдромы;

травмы спинного мозга;

внутричерепные травмы.

Тошнота и рвота вследствие химиотерапии во время лечения новообразований; Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта; Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия; Заболевания, вызывающие судорожные припадки в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто, синдром Драве, туберозный склероз; Потеря веса, связанная с анорексией у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека; Другие заболевания — только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

В Минздраве уточнили, что медканабис будет назначаться в тех случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижения ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом.

Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса будет определять врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

"Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения", — отметили в пресс-службе ведомства.

Кому запрещено назначать медицинский каннабис

Министерство здравоохранения также определило, кому нельзя назначать лекарства на основе медицинского каннабиса, в этот перечень входят:

беременные и женщины, которые кормят грудью (в случае использования лекарственных средств с тетрагидроканнабинолом);

пациенты с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или другого психотического расстройства;

пациенты с тяжелым расстройством личности, за исключением депрессии, которая связана с основным заболеванием.

Кроме того, Минздрав не рекомендует назначать лекарства на основе медканабиса пациентам, которые имеют умеренные или тяжелые нарушения функции печени.

"Прием лекарственного средства на основе каннабиса должен быть прекращен, если в течение 4-12 недель не будет получен желаемый терапевтический эффект или в случае серьезных побочных реакций (в том числе связанных с психическим состоянием)", — отметили в Минздраве.

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса.

8 сентября заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич сообщила, что в Украине запустят систему регулирования оборота медицинского каннабиса.