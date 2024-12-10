Поддержание батарей в чистоте — это очевидный способ обеспечения их правильной работы. Одна хитрость, как уверяет эксперт, обеспечит тепло и комфорт в комнате даже в самые лютые морозы.

Related video

Во время зимних морозов важно, чтобы батареи работали хорошо и на полную мощность. Эксперт по отоплению домов Джон Лоулесс поделился с Ехргеѕѕ простыми советами, которые помогут повысить эффективность работы батарей.

Он отметил, что поддержание батарей в чистоте — это очевидный способ обеспечения их правильной работы. Однако многие люди не знают, как их чистить. Имеется в виду не только поверхность батареи, но и промежуточные панели даже внутри. Дело в том, что пыль, волосы и другой мусор могут засорить ее и помешать отводу тепла, что значительно снизит эффективность и приведет к большим затратам энергии на обогрев дома.

Очистить каждую щелочку батареи может быть непросто. Однако Джон Лоулесс поделился приемом, благодаря которому можно очистить батарею буквально менее чем за пять минут. Для этого нужно:

положить под батарею старую простыню, полотенце или одеяло, чтобы собрать пыль;

направить фен на заднюю ее часть в пространство между прибором и стеной;

включить фен на максимальную мощность и выдуть всю пыль внутри батареи;

убрать пыль с помощью полотенца, простыни или одеяла.

Фото: Express

Отметим, что ученые придумали, как сделать устаревшие батареи более безопасными. Отмечается, что зачастую лишь одна неисправная ячейка портит весь аккумулятор, что может привести к возгоранию.

Добавим, что НБУ опубликовало инфляционный отчет за октябрь 2025 года. Отмечается, что в этом году и до конца 2025 года Нацбанк пересмотра тарифов на газ, тепло и снабжение горячей водой не прогнозирует, однако с 2026 года повышать цены все же начнут.