Одна проста хитрість зробить батареї гарячими: знадобиться лише фен і п'ять хвилин часу

Підтримання батарей у чистоті — це очевидний спосіб забезпечення їх правильної роботи. Одна хитрість, як запевняє експерт, забезпечить тепло і комфорт в кімнаті навіть в найлютіші морози.

Related video

Під час зимніх морозів важливо, щоб батареї працювали добре і на повну потужність. Експерт з опалення будинків Джон Лоулесс поділився з Еxpress простими порадами, які допоможуть підвищити ефективність роботи батарей.

Він зазначив, що підтримання батарей у чистоті — це очевидний спосіб забезпечення їх правильної роботи. Однак багато людей не знають, як їх чистити. Мається на увазі не тільки поверхня батареї, а й проміжні панелі навіть всередині. Річ в тім, що пил, волосся та інше сміття можуть засмітити її та перешкодити відводу тепла, що значно знизить ефективність та призведе до більших витрат енергії на обігрів будинку.

Очистити кожну шпаринку батареї може бути непросто. Однак Джон Лоулесс поділився прийомом, завдяки якому можна очистити батарею буквально менш ніж за п'ять хвилин. Для цього потрібно:

покласти під батарею старе простирадло, рушник або ковдру, щоб зібрати пил;

спрямувати фен на задню її частину в простір між приладом і стіною;

увімкнути фен на максимальну потужність та видути весь пил всередині батареї;

прибрати пил за допомогою рушника, простирадла або ковдри.

Фото: Express

Зазначимо, що вчені придумали, як зробити застарілі батареї безпечнішими. Зазначається, що найчастіше лише один несправний осередок псує весь акумулятор, що може призвести до займання.

Додамо, що НБУ опублікувало інфляційний звіт за жовтень 2025 року. Зазначається, що цьогоріч і до кінця 2025 року Нацбанк перегляду тарифів на газ, тепло і постачання гарячої води не прогнозує, однак з 2026 року підвищувати ціни все ж почнуть.