Умер на месте: в Никополе мужчина взорвал гранату в продуктовом магазине, — СМИ (фото)

В результате инцидента также пострадала женщина. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Related video

В среду, 11 декабря, в одном из продуктовых магазинов Никополя мужчина взорвал гранату. Об этом сообщает издание "Прибежище".

Отмечается, что инцидент произошел утром. Журналисты со ссылкой на свидетелей сообщают, что мужчина зашел в магазин и начал выбирать продукты. Когда пришла его очередь оплачивать покупки на кассе, он достал из кармана гранату. Она взорвалась.

"От полученных травм мужчина скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в магазине также находилась продавщица. Она получила легкие телесные повреждения. Жизни женщины пока ничего не угрожает.

На место происшествия сразу приехали правоохранительные органы и медики. Однако по состоянию на момент выхода материала полиция города и области, а также областная прокуратура никак не комментировали инцидент. Также отсутствуют комментарии от мэра города Александра Саюка и председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Напомним, в ноябре в Киеве мужчина установил "растяжку" на правоохранителей, которые приехали на вызов по поводу домашнего насилия. Работники полиции остались живы. Подрывника разыскали — ему грозит заключение.

Позже в Закарпатской области произошла трагедия в результате взрыва гранаты. Погибла практически вся семья. О трагедии сообщил 14-летний парень. Он обнаружил в комнате на полу тело дедушки. Позже оказалось, что жертвами взрыва стали еще его мать и бабушка.