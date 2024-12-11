Помер на місці: в Нікополі чоловік підірвав гранату в продуктовому магазині, — ЗМІ (фото)

В результаті інциденту також постраждала жінка. Її життю зараз нічого не загрожує.

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В середу, 11 грудня, в одному із продуктових магазинів Нікополя чоловік підірвав гранату. Про це повідомляє видання "Прихист".

Зазначається, що інцидент стався вранці. Журналісти з посиланням на свідків повідомляють, що чоловік зайшов в магазин та почав вибирати продукти. Коли прийшла його черга оплачувати покупки на касі, він дістав із кишені гранату. Вона вибухнула.

"Від отриманих травм чоловік помер", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в магазині також перебувала продавчиня. Вона отримала легкі тілесні ушкодження. Життю жінки наразі нічого не загрожує.

На місце події відразу приїхали правоохоронні органи та медики. Однак станом на момент виходу матеріалу поліція міста та області, а також обласна прокуратура ніяк не коментували інцидент. Також відсутні коментарі від мера міста Олександра Саюка та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нагадаємо, в листопаді у Києві чоловік встановив "розтяжку" на правоохоронців, які приїхали на виклик з приводу домашнього насильства. Працівники поліції залишились живими. Підривника розшукали — йому загрожує ув'язнення.

Пізніше в Закарпатській області сталася трагедія внаслідок вибуху гранати. Загинула практично вся сім'я. Про трагедію повідомив 14-річний хлопець. Він виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся. Пізніше виявилося, що жертвами вибуху стали ще його матір та бабуся.