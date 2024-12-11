"Новый Джеймс Бонд": появилось впечатляющее фото Валерия Залужного

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предстал в строгом официальном образе. Кадр сделали, когда он оставлял автографы на открытках и украинских флагах.

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Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был замечен в новом образе. Стильный образ дипломата показала в Facebook украинская художница Марыся Рудская, живущая в Лондоне.

Залужный решил предстать в строгом официальном образе: пиджак, рубашка и галстук. Судя по изображению, он оставлял автографы на открытках и украинских флагах.

Валерий Залужный предстал в образе Джеймса Бонда

"Краш, новый Джеймс Бонд. Как ни странно, костюм на нем выглядит более органично, чем военная форма", — отреагировали в соцсети.

Напомним, 6 декабря Залужный поздравлял военных с Днем Вооруженных сил Украины. Он заявил, что для него было честью посвятить 31 год жизни службе в армии.

Социологические исследование центра "Социальный мониторинг" показало, что Залужный может стать лидером на выборах президента Украины. Многие респонденты положительно относятся к экс-главкому ВСУ.