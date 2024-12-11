"Новый Джеймс Бонд": появилось впечатляющее фото Валерия Залужного
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предстал в строгом официальном образе. Кадр сделали, когда он оставлял автографы на открытках и украинских флагах.
Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был замечен в новом образе. Стильный образ дипломата показала в Facebook украинская художница Марыся Рудская, живущая в Лондоне.
Залужный решил предстать в строгом официальном образе: пиджак, рубашка и галстук. Судя по изображению, он оставлял автографы на открытках и украинских флагах.
"Краш, новый Джеймс Бонд. Как ни странно, костюм на нем выглядит более органично, чем военная форма", — отреагировали в соцсети.
Напомним, 6 декабря Залужный поздравлял военных с Днем Вооруженных сил Украины. Он заявил, что для него было честью посвятить 31 год жизни службе в армии.
Социологические исследование центра "Социальный мониторинг" показало, что Залужный может стать лидером на выборах президента Украины. Многие респонденты положительно относятся к экс-главкому ВСУ.