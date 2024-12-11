"Новий Джеймс Бонд": з'явилося вражаюче фото Валерія Залужного

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний постав у строгому офіційному образі. Кадр зробили, коли він залишав автографи на листівках і українських прапорах.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний був помічений у новому образі. Стильний образ дипломата показала в Facebook українська художниця Марися Рудська, яка живе в Лондоні.

Залужний вирішив постати в строгому офіційному образі: піджак, сорочка і краватка. Судячи із зображення, він залишав автографи на листівках і українських прапорах.

Валерій Залужний постав в образі Джеймса Бонда

"Краш, новий Джеймс Бонд. Як не дивно, костюм на ньому має більш органічний вигляд, ніж військова форма", — відреагували в соцмережі.

Нагадаємо, 6 грудня Залужний вітав військових із Днем Збройних сил України. Він заявив, що для нього було честю присвятити 31 рік життя службі в армії.

Соціологічні дослідження центру "Соціальний моніторинг" показали, що Залужний може стати лідером на виборах президента України. Багато респондентів позитивно ставляться до ексголовкома ЗСУ.