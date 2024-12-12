График отключений света: как смотреть и в каких регионах не будет электроэнергии 12 декабря

В четверг, 12 декабря, для населения будут применены стабилизационные отключения света с 07:00 до 22:00 по двум очередям.

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Сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 07:00 утра до 22:00 вечера для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрэнерго".

График отключения света на 12 декабря

Для бытовых потребителей сегодня будут применять несколько очередей отключений:

одна с 07:00 до 08:00;

две очереди одновременно с 08:00 до 19:00;

одна очередь с 19:00 до 22:00.

Также ограничения мощности будут применены для промышленности и бизнеса в промежуток с 07:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" добавляют, что графики отключений света могут меняться в течение суток, поэтому рекомендуют уточнять текущие расписания соответственно от региона на сайтах и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Энергетики в очередной раз призывают граждан ответственно и экономно относиться к потреблению света, не включать несколько мощных приборов во время включений во избежание перегрузок в сети.

Где будут выключать 12 декабря: график отключения света

Найти соответственно информацию о применении графиков отключения света в регионах можно на сайте компаний ДТЭК и Укрэнерго в соответствующих регионах.

В частности, в столице будут применены все шесть очередей отключений электроэнергии в течение 12 декабря, сообщают в ДТЭК.

Графики отключений света 12 декабря в Киеве (фото: ДТЭК/Telegram)

В Киевской области бытовые абоненты также останутся без света в соответствии с графиками отключения электроэнергии. Жители области также временно будут без света в две очереди с 07:00 до 22:00.

Графики отключений света 12 декабря в Киевской области (фото: ДТЭК/Telegram)

Информацию об отключениях в других регионах можно получить на сайтах региональных электросетей:

Напомним, 8 декабря руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что РФ готовит массированные удары по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. Для этого россияне накапливают ресурсы на аэродромах стратегической авиации.

11 декабря заместитель министра энергетики Роман Андарак рассказал, сколько продлятся отключения света в Украине. По его словам, энергосистема Украины работает на пределе после последней мощной атаки РФ. Если атаки будут продолжаться, отказаться от отключений не удастся как минимум до конца зимы.