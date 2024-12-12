График отключений света: как смотреть и в каких регионах не будет электроэнергии 12 декабря
В четверг, 12 декабря, для населения будут применены стабилизационные отключения света с 07:00 до 22:00 по двум очередям.
Сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 07:00 утра до 22:00 вечера для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрэнерго".
График отключения света на 12 декабря
Для бытовых потребителей сегодня будут применять несколько очередей отключений:
- одна с 07:00 до 08:00;
- две очереди одновременно с 08:00 до 19:00;
- одна очередь с 19:00 до 22:00.
Также ограничения мощности будут применены для промышленности и бизнеса в промежуток с 07:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" добавляют, что графики отключений света могут меняться в течение суток, поэтому рекомендуют уточнять текущие расписания соответственно от региона на сайтах и официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Энергетики в очередной раз призывают граждан ответственно и экономно относиться к потреблению света, не включать несколько мощных приборов во время включений во избежание перегрузок в сети.
Где будут выключать 12 декабря: график отключения света
Найти соответственно информацию о применении графиков отключения света в регионах можно на сайте компаний ДТЭК и Укрэнерго в соответствующих регионах.
В частности, в столице будут применены все шесть очередей отключений электроэнергии в течение 12 декабря, сообщают в ДТЭК.
В Киевской области бытовые абоненты также останутся без света в соответствии с графиками отключения электроэнергии. Жители области также временно будут без света в две очереди с 07:00 до 22:00.
Информацию об отключениях в других регионах можно получить на сайтах региональных электросетей:
- Киевская;
- Одесская;
- Днепропетровская;
- Винницкая;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Черниговская;
- Львовская;
- Закарпатская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ровенская;
- Волынская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская.
Напомним, 8 декабря руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что РФ готовит массированные удары по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. Для этого россияне накапливают ресурсы на аэродромах стратегической авиации.
11 декабря заместитель министра энергетики Роман Андарак рассказал, сколько продлятся отключения света в Украине. По его словам, энергосистема Украины работает на пределе после последней мощной атаки РФ. Если атаки будут продолжаться, отказаться от отключений не удастся как минимум до конца зимы.