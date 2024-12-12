Графік відключень світла: як дивитись та в яких регіонах не буде електроенергії 12 грудня

В четвер, 12 грудня, для населення будуть застосовані стабілізаційні відключення світла з 07:00 до 22:00 за двома чергами.

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Сьогодні графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 07:00 ранку до 22:00 вечора для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляють у пресслужбі "Укренерго".

Графік відключення світла на 12 грудня

Для побутових споживачів сьогодні застосовуватимуть кілька черг відключень:

одна з 07:00 до 08:00;

дві черги одночасно з 08:00 до 19:00;

одна черга з 19:00 до 22:00.

Також обмеження потужності будуть застосовані для промисловості та бізнесу у проміжок із 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" додають, що графіки відключень світла можуть змінюватися протягом доби, тому рекомендують уточнювати поточні розклади відповідно від регіону на сайтах і офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Енергетики вкотре закликають громадян відповідально й ощадливо ставитися до споживання світла, не вмикати кілька потужних приладів під час ввімкнень для уникнення перевантажень в мережі.

Де вимикатимуть 12 грудня: графік відключення світла

Знайти відповідно інформацію про застосування графіків відключення світла в регіонах можна на сайті компаній ДТЕК та Укренерго у відповідних регіонах.

Зокрема, в столиці буде застосовано всі шість черг відключень електроенергії протягом 12 грудня, повідомляють в ДТЕК.

Графіки відключень світла 12 грудня у Києві (фото: ДТЕК/Telegram)

В Київській області побутові абоненти також залишаться без світла відповідно до графіків відключення електроенергії. Жителі області також тимчасово будуть без світла у дві черги з 07:00 до 22:00.

Графіки відключень світла 12 грудня в Київській області (фото: ДТЕК/Telegram)

Інформацію про відключення в інших регіонах можна отримати на сайтах регіональних електромереж:

Нагадаємо, 8 грудня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що РФ готує масовані удари по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Для цього росіяни накопичують ресурси на аеродромах стратегічної авіації.

11 грудня заступник міністра енергетики Роман Андарак розповів, скільки триватимуть відключення світла в Україні. За його словами, енергосистема України працює на межі після останньої потужної атаки РФ. Якщо атаки триватимуть, відмовитися від відключень не вдасться щонайменше до кінця зими.