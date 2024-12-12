"Опасная" погода в Киеве: синоптики прогнозируют сильный ветер и гололед

Пятница 13 декабря в столице Украины отметится ухудшением погоды. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, также к нему присоединится ощутимый мороз.

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Погода 13 декабря ухудшится в большинстве регионов Украины. Синоптики "Укргидрометценрта" предупредили о гидрометеорологических явлениях.

В Украине 13 декабря порывы ветра, кроме западных областей, достигнут 15-20 м/с. Уровень опасности — желтый. Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Погодные условия могут усложнить работу ряда предприятий

Днем 12 декабря ожидается небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью может опуститься до -7 градусов.

Днем 12 декабря ожидается небольшой дождь

Водителям стоит уменьшить скорость езды, соблюдать дистанцию ​​и отказаться от резких маневров: тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 5 раз.

Украина 13 декабря будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном. Из-за такого соперничества и ожидается сильный ветер, отметила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве в пятницу, 13 декабря, без осадков и даже вероятное солнышко! Правда, будет сильный северо-западный ветер, закутывайте шею и прячьте нос и щеки в шарф. К ветру присоединится мороз: в течение суток ожидается от -3 до -6 градусов. Одевайтесь многослойно, удобно и тепло, можно достать термобелье. А 14 декабря похолодание усилится", — пояснила она.

Напомним, в конце недели в Украине будут ощутимые морозы. Теплую погоду можно ждать ближе к 15 декабря.

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