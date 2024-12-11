Ощутимые морозы в Украине: резкое похолодание уже близко, синоптик назвала даты

Переменная облачность, мокрый снег с дождем продлятся недолго. Морозы заставят украинцев доставать из шкафов теплые вещи, уверяют синоптики.

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Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится: к концу недели придут ощутимые морозы, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Циклон и атмосферные фронты определят погоду на 11 декабря, ожидаются мокрый снег, дождь и облачность практически во всех регионах. На западе и севере местами гололедица и налипание мокрого снега.

"Укргидрометцентр" также прогнозирует на 11 декабря в Киевской области переменную облачность и мокрый снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура по области ночью и днем ​​от -2 до +3, в Киеве ночью и днем ​​ожидается около нуля градусов.

"Видимость из-за облачности и осадков — невысокая, из-за осадков на дорогах сложно, водители, будьте особенно осторожны", — предупредила Диденко.

Температура воздуха и ночью и днем ​​будет около нуля, днем ​​в южной части от +4 до +9, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве ожидается дождь, временами мокрый снег, в течение суток температура воздуха около нуля. А с 12 декабря уровень осадков уменьшится, температура воздуха немного снизится.

С 13 по 14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов. Теплая погода установится ближе к 15 декабря.

"Доставайте толстые шапки, а дома понадобятся толстые носки", — заметила синоптик.

Напомним, из-за непогоды в Киеве упал самый большой флаг Украины, установленный на территории "Национального музея истории Украины Второй мировой войны".

В Украинском гидрометцентре ранее говорили, что Киев 9 декабря посетила метеорологическая зима. Устойчивый переход среднесуточной температуры к минусу начался с 24 ноября.