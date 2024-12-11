Відчутні морози в Україні: різке похолодання вже близько, синоптик назвала дати

Мінлива хмарність, мокрий сніг із дощем триватимуть недовго. Морози змусять українців діставати з шаф теплі речі, запевняють синоптики.

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Погода в Україні найближчими днями різко зміниться: до кінця тижня прийдуть відчутні морози, повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Циклон і атмосферні фронти визначать погоду на 11 грудня, очікуються мокрий сніг, дощ і хмарність практично в усіх регіонах. На заході та півночі місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу.

"Укргідрометцентр" також прогнозує на 11 грудня в Київській області мінливу хмарність та мокрий сніг. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 м/с. Температура по області вночі та вдень від -2 до +3, у Києві вночі та вдень очікується близько нуля градусів.

"Видимість через хмарність та опади — невисока, через опади на дорогах складно, водії, будьте особливо обережні", — попередила Діденко.

Температура повітря і вночі, і вдень буде близько нуля, вдень у південній частині від +4 до +9, у Криму до +12 градусів.

У Києві очікується дощ, часом мокрий сніг, протягом доби температура повітря близько нуля. А з 12 грудня рівень опадів зменшиться, температура повітря трохи знизиться.

З 13 до 14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів. Тепла погода встановиться ближче до 15 грудня.

"Діставайте товсті шапки, а вдома знадобляться товсті шкарпетки", — зауважила синоптик.

Нагадаємо, через негоду в Києві впав найбільший прапор України, встановлений на території "Національного музею історії України Другої світової війни".

В Українському гідрометцентрі раніше говорили, що Київ 9 грудня відвідала метеорологічна зима. Стійкий перехід середньодобової температури до мінуса почався з 24 листопада.