"Небезпечна" погода в Києві: синоптики прогнозують сильний вітер та ожеледицю

П'ятниця 13 грудня у столиці України відзначиться погіршенням погоди. Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, також буде відчутний мороз.

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Погода 13 грудня погіршиться в більшості регіонів України. Синоптики "Укргідрометценрту" попередили про гідрометеорологічні явища.

В Україні 13 грудня пориви вітру, крім західних областей, сягнуть 15-20 м/с. Рівень небезпеки — жовтий. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Погодні умови можуть ускладнити роботу низки підприємств

Удень 12 грудня очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в Києві вночі може опуститися до -7 градусів.

Удень 12 грудня очікується невеликий дощ

Водіям варто зменшити швидкість їзди, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрів: гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 5 разів.

Україна 13 грудня перебуватиме між антициклоном Ernst і нещодавнім циклоном. Через таке суперництво й очікується сильний вітер, зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

"У Києві в п'ятницю, 13 грудня, без опадів і навіть імовірне сонечко! Щоправда, буде сильний північно-західний вітер, закутуйте шию та ховайте ніс і щоки в шарф. До вітру приєднається мороз: протягом доби очікується від -3 до -6 градусів. Одягайтеся багатошарово, зручно і тепло, можна дістати термобілизну. А 14 грудня похолодання посилиться", — пояснила вона.

Нагадаємо, наприкінці тижня в Україні будуть відчутні морози. На теплу погоду можна чекати ближче до 15 грудня.

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