Гололедица и сильный штормовой ветер до 25 метров в секунду: прогноз погоды на завтра

Синоптики предупреждают о желтом и оранжевом уровне опасности в Киеве и Киевской области. По словам Наталки Диденко, температура воздуха в столице повысится до +5 градусов.

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Погода завтра в Украине обещает быть настоящим испытанием: атмосферные фронты принесут как осадки, так и резкие порывы ветра. В течение дня по всей стране ожидается налипание мокрого снега, местами дождь. На дорогах ситуация станет непростой из-за гололеда, который, вероятно, продержится до вечера. О погодных условиях предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В понедельник везде в Украине предполагается штормовой ветер до 15-22, местами до 25 метров в секунду. Будьте очень внимательными и осторожными!", — написала она в Telegram.

Диденко советует не шутить со штормовым ветром и подумать уже сегодня, где парковать автомобиль и укрепить то, что плохо закреплено, — как можно дальше от ветвистых деревьев и билбордов.

Погода завтра: прогноз на 16 декабря

По всей Украине погода завтра будет облачной. В большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов, а на востоке — от 0 до +4. В западных областях возможно даже повышение до +9 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 16 декабря Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в большинстве западных, северных и центральных областей 25-28 м/с.

В Киеве 16 декабря ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Днем температура поднимется до +5 градусов, но следует быть готовым к тому, что сильный ветер и гололед значительно усложнят передвижение. Синоптики предупреждают о желтом и оранжевом уровне опасности в Киеве и Киевской области.

Сложная погода завтра может также повлиять на здоровье метеозависимых людей. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

Диденко добавила, что ближайшее похолодание ожидается в Украине примерно с 23-24-го декабря.

Напомним, синоптики сообщали, что с 15 декабря столбики термометров поднимутся вверх, однако сильный ветер будет сохраняться.

В течение следующей недели в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода, порой с порывистым ветром и колебаниями температуры.