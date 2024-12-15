Ожеледиця і сильний штормовий вітер до 25 метрів на секунду: прогноз погоди на завтра

Синоптики попереджають про жовтий та помаранчевий рівні небезпеки у Києві та Київській області. За словами Наталки Діденко, температура повітря в столиці підвищиться до +5 градусів.

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Погода завтра в Україні обіцяє бути справжнім випробуванням: атмосферні фронти принесуть як опади, так і різкі пориви вітру. Впродовж дня по всій країні очікується налипання мокрого снігу, місцями дощ. На дорогах ситуація стане непростою через ожеледицю, яка, ймовірно, протримається до вечора. Про погодні умови попередила синоптикиня Наталка Діденко.

"У понеділок скрізь в Україні передбачається штормовий вітер до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду. Будьте дуже уважними та обережними!", — написала вона у Telegram.

Діденко радить не жартувати зі штормовим вітром і подумати вже сьогодні, де паркувати автомобіль і укріпити те, що погано закріплене, — якомога далі від гіллястих дерев і білбордів.

Погода завтра: прогноз на 16 грудня

По всій Україні погода завтра буде хмарню. У більшості регіонів температура повітря коливатиметься від +4 до +7 градусів, а на сході — від 0 до +4. У західних областях можливе навіть підвищення до +9 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 16 грудня Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у більшості західних, північних та центральних областей 25-28 м/с.

У Києві 16 грудня очікується мокрий сніг із переходом у дощ. Вдень температура підніметься до +5 градусів, але слід бути готовим до того, що сильний вітер та ожеледь значно ускладнять пересування. Синоптики попереджають про жовтий та помаранчевий рівні небезпеки у Києві та Київській області.

Складна погода завтра може також вплинути на здоров’я метеозалежних людей. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.

Діденко додала, що найближче похолодання очікується в Україні приблизно з 23-24-го грудня.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що з 15 грудня стовпчики термометрів піднімуться вгору, однак сильний вітер зберігатиметься.

Протягом наступного тижня в Україні очікується нестійка та волога погода, часом з поривчастим вітром та коливаннями температури.