Бывший нардеп Игорь Мосийчук обвинил "азовцев" в покупке дорогих квартир: в полку "Азов" ответили

С начала полномасштабного вторжения Мосийчук находится не в Украине. Его и раньше обвиняли в распространении ложной информации.

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Бывший народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Игорь Мосийчук пять дней назад опубликовал сообщение в Facebook, в котором заявил, что за короткий промежуток времени сразу у нескольких заместителей командира полка "Азов" Дениса Прокопенко появились квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева — "Новопечерских Липках". Денис Прокопенко отреагировал, заявив, что это "очередная позорная кампания по дискредитации "Азова" и объяснил, откуда взялись квартиры. Фокус собрал все, что известно о скандале.

О чем написал Игорь Мосийчук

Игорь Мосийчук опубликовал сообщения со ссылкой на договоры купли-продажи. Он отметил, что по его данным, "ценные квадратные метры" появились сразу у нескольких заместителей командира полка "Азов" Дениса Прокопенко. В частности, у Ивана "Игната" Игнатьева, Богдана "Тавра" Кротевича, Никиты "Раз-Два" Надточия, Сергея "Мольфара" Цисарука, Олега "Аписа" Хоменко, Святослава "Калины" Паламара.

Пост Игоря Мосийчука

Мосийчук написал, что средняя стоимость каждой квартиры, согласно документам, около 20 миллионов гривен или полмиллиона долларов. Общая стоимость купленной недвижимости — около 120 миллионов гривен. По документам, Богдан Кротевич купил еще одну квартиру в Софийской Борщаговке — площадью 65 квадратных метра.

"Вопрос в том — за какие средства они были приобретены? Потому что что-то подсказывает, что вряд ли каждый из них успешный бизнесмен или может позволить на зарплату приобрести такую роскошь. Если средства были предоставлены кем-то из "добрых людей", мне кажется их точно было куда направить более справедливо. Имею в виду семьи пленных и погибших героев "Азова", многие из которых не получили ничего и не всегда имеют на что жить, не то что покупать элитное жилье в столице. Убежден, что жилье от государства и благотворителей должны получить все без исключения военнопленные, а не только избранные, хотя они и командиры", — написал Мосийчук.

Он призвал командира "Азова" Дениса Прокопенко, а также упомянутых его заместителей прокомментировать эту информацию, а также обратился к журналистам-расследователям по этой ситуации.

Ответ Дениса "Редиса" Прокопенко

Денис Прокопенко ответил также постом в Facebook. И отметил, что "стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова".

"Почему-то подавляющее большинство делает вид, что война заканчивается, и начинает готовиться к выборам. Жаль, что на этот раз заказчиками были не россияне, так низко даже они не падали. Разочарую заказчика — это абсолютно бесперспективно. Никто и никогда не сможет опорочить имя и славную историю "Азова", — написал Прокопенко.

Он отметил, что пишет не для того, чтобы оправдаться перед "уклонистом, взяточником и медведчуковским пропагандистом", который находясь за границей. Но для того, чтобы прояснить ситуацию. Он пригласил журналистов, которые хотят увидеть, как обеспечивается 12-я бригада специального назначения "Азов".

И отметил, что гордится деятельностью фонда AZOV ONE, службы "Азов Сопровождение" и волонтеров, которые на чрезвычайно высоком уровне поддерживают боевую мощь подразделения и обороноспособность нашего государства. По словам Прокопенко, их фонды готовы пройти любой аудит, который продемонстрирует, что из собранных средств не было взято ни копейки на приобретение квартир для военнослужащих "Азова".

Прокопенко напомнил, что жильем "азовцев" обеспечивает проект "Сердце Азовстали", особенно тех, кто потерял жилье на оккупированных территориях.

"Мы и в дальнейшем будем продолжать обеспечивать жильем наших бойцов — лучших людей из всех, кого я знаю. В 2025 году все защитники Мариупольского гарнизона, в том числе бойцы нашей бригады, продолжат получать новые квартиры, оборудованные современной фурнитурой и бытовой техникой. Кстати, пока государство такой программы не создало — это задача командиров и меценатов", — написал Прокопенко.

"Шесть квартир, которые получили мои заместители, не входят в программу жилищного обеспечения. Из этой программы также не было взято ни одной копейки. Это личная инициатива мецената", — написал командир.

Напомним, в сентябре 2024 года Игорь Мосийчук преждевременно "похоронил" своего коллегу-нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене.