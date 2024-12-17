Колишній нардеп Ігор Мосійчук звинуватив "азовців" в купівлі дорогих квартир: в полку "Азов" відповіли

Від початку повномасштабного вторгнення Мосійчук знаходиться не в Україні. Його і раніше звинувачували у поширенні неправдивої інформації.

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Колишній народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Ігор Мосійчук п'ять днів тому опублікував допис у Facebook, в якому заявив, що за короткий проміжок часу одразу у кількох заступників командира полку "Азов" Дениса Прокопенка з'явились квартири в одному з найдорожчих ЖК Києва — "Новопечерських Липках". Денис Прокопенко відреагував, заявивши, що це "чергова ганебна кампанія з дискредитації "Азову" та пояснив, звідки взялись квартири. Фокус зібрав все, що відомо про скандал.

Про що написав Ігор Мосійчук

Ігор Мосійчук опублікував дописи із посиланням на договори купівлі-продажу. Він зауважив, що за його даними, "коштовні квадратні метри" з'явились одразу у кількох заступників командира полку "Азов" Дениса Прокопенка. Зокрема, у Івана "Ігната" Ігнатьєва, Богдана "Тавра" Кротевича, Микити "Раз-Два" Надточія, Сергія "Мольфара" Цісарука, Олега "Апіса" Хоменка, Святослава "Калини" Паламара.

Пост Ігоря Мосійчука

Мосійчук написав, що середня вартість кожної квартири, згідно з документами, близько 20 мільйонів гривень або півмільйона доларів. Загальна вартість купленої нерухомості – близько 120 мільйонів гривень. За документами, Богдан Кротевич купив ще одну квартиру в Софійській Борщагівці – площею 65 квадратних метри.

"Питання в тому – чим коштом вони були придбані? Бо щось підказує, що навряд кожен з них успішний бізнесмен або може дозволити на зарплатню придбати таку розкіш. Якщо кошти були надані кимось з "добрих людей", мені здається їх точно було куди спрямувати більш справедливо. Маю на увазі родини полонених та загиблих героїв "Азову", багато з яких не отримали нічого та не завжди мають на що жити, не те що купувати елітне житло в столиці. Переконаний, що житло від держави і благодійників мають отримати всі без виключення військовополонені, а не лише обрані, хоч вони і командири", – написав Мосійчук.

Він закликав командира "Азову" Дениса Прокопенка, а також згаданих його заступників прокоментувати цю інформацію, а також звернувся до журналістів-розслідувачів щодо цієї ситуації.

Відповідь Дениса "Редиса" Прокопенка

Денис Прокопенко відповів також постом у Facebook. І зауважив, що "стартувала чергова ганебна кампанія з дискредитації "Азову".

"Чомусь переважна більшість удає, що війна закінчується, і починає готуватись до виборів. Шкода, що на цей раз замовниками були не росіяни, так низько навіть вони не падали. Розчарую замовника — це абсолютно безперспективно. Ніхто і ніколи не зможе спаплюжити імʼя та славетну історію "Азову", — написав Прокопенко.

Він зауважив, що пише не для того, щоб виправдатись перед "ухилянтом, хабарником та медведчуківським пропагандистом", який перебуваючи за кордоном. Але для того, щоб прояснити ситуацію. Він запросив журналістів, які хочуть побачити, як забезпечується 12-та бригада спеціального призначення "Азов".

Та зауважив, що пишається діяльністю фонду AZOV ONE, служби "Азов Супровід" та волонтерів, які на надзвичайно високому рівні підтримують бойову міць підрозділу та обороноздатність нашої держави. За словами Прокопенка, їх фонди готові пройти будь-який аудит, який продемонструє, що із зібраних коштів не було взято жодної копійки на придбання квартир для військовослужбовців "Азову".

Прокопенко нагадав, що житлом "азовців" забезпечує проєкт "Серце Азовсталі", особливо тих, хто втратив житло на окупованих територіях.

"Ми і надалі продовжуватимемо забезпечувати житлом наших бійців — кращих людей з-поміж всіх, кого я знаю. В 2025 році всі захисники Маріупольського гарнізону, в тому числі бійці нашої бригади, продовжать отримувати нові квартири, обладнані сучасною фурнітурою та побутовою технікою. До речі, поки держава такої програми не створила — це задача командирів та меценатів", — написав Прокопенко.

"Шість квартир, які отримали мої заступники, не входять до програми житлового забезпечення. З цієї програми також не було взято жодної копійки. Це особиста ініціатива мецената", — написав командир.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Ігор Мосійчук передчасно "поховав" свого колегу-нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді.