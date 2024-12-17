На Закарпатье пьяный водитель влетел в бензоколонку и сразу пошел купить себе еще алкоголя (фото)

Патрульные установили, что мужчина сразу после аварии распил алкогольный напиток. Драгер показал 1.26 промилле, что более чем в 6 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

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На Закарпатье водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в заправочную колонку. Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, в селе Сюрте на улице Ракоци. Об этом сообщила патрульная полиция Закарпатской области.

На место ДТП оперативно прибыли патрульные. Полицейские выяснили, что после аварии водитель выпил алкоголь прямо на месте происшествия. Эту информацию подтвердил кассир АЗС, который продал ему напиток.

Патрульные предложили нарушителю пройти тест на алкоголь с помощью Драгера. Результат — 1.26 промилле, что превышает допустимую норму в шесть раз.

Водитель въехал в заправку на Закарпатье Фото: Патрульная полиция Закарпатской области Водитель въехал в заправку на Закарпатье Фото: Патрульная полиция Закарпатской области

Оказалось, что водитель ранее уже был лишен права управления транспортными средствами, но это не остановило его.

На мужчину составили несколько протоколов:

за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП),

повторное управление в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 130 КУоАП),

управление без документов (ч. 1 ст. 126 КУоАП),

повторное управление авто без соответствующих прав лицом (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

Теперь водителю грозят серьезные административные наказания.

Напомним, 15 декабря во Львовской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 7 человек. Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF. После этого тягач врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.

Среди погибших в ДТП — дочь украинской певицы Ирины Борисюк, 24-летняя Рената Дзигасова, которая возвращалась из Европы домой.