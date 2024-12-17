На Закарпатті п'яний водій влетів у бензоколонку і одразу пішов купити собі ще алкоголю (фото)

Патрульні встановили, що чоловік одразу після аварії розпив алкогольний напій. Драгер показав 1.26 проміле, що у понад 6 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

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На Закарпатті водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та врізався у заправну колонку. Інцидент стався у понеділок, 16 грудня, у селі Сюрте на вулиці Ракоці. Про це повідомила патрульна поліція Закарпатської області.

На місце ДТП оперативно прибули патрульні. Поліцейські з’ясували, що після аварії водій випив алкоголь прямо на місці події. Цю інформацію підтвердив касир АЗС, який продав йому напій.

Патрульні запропонували порушнику пройти тест на алкоголь за допомогою Драгера. Результат — 1.26 проміле, що перевищує допустиму норму в шість разів.

Водій в'їхав у заправку на Закарпатті Фото: Патрульна поліція Закарпатської області Водій в'їхав у заправку на Закарпатті Фото: Патрульна поліція Закарпатської області

Виявилося, що водій раніше вже був позбавлений права керування транспортними засобами, але це не зупинило його.

На чоловіка склали кілька протоколів:

за скоєння ДТП (ст. 124 КУпАП),

повторне керування в стані сп’яніння (ч. 4 ст. 130 КУпАП),

керування без документів (ч. 1 ст. 126 КУпАП),

повторне керування авто без відповідних прав особою (ч. 5 ст. 126 КУпАП).

Тепер водію загрожують серйозні адміністративні покарання.

Нагадаємо, 15 грудня у Львівській області сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули 7 людей. Водій автомобіля BMW виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. Після цього тягач врізався у мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Серед загиблих у ДТП — донька української співачки Ірини Борисюк, 24-річна Рената Дзігасова, яка поверталася з Європи додому.