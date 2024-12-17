Под Одессой на блокпосту произошло ДТП: есть пострадавшие, среди них нацгвардеец (фото)

В результате аварии травмы получили двое водителей, пассажир и военнослужащий НГУ, на которого наехала машина. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

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В Одесской области водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП на блокпосту. Авария произошла около 5 часов утра 16 декабря на Старокиевской дороге. Пострадали четыре человека, среди них нацгвардеец. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Ford врезался в Honda, когда ее 21-летний водитель остановился на блокпосту, чтобы показать документы военному Нацгвардии. От удара Ford отбросило в сторону, и машина наехала на гвардейца.

ДТП на блокпосту в Одесской области Фото: Национальная полиция

В результате аварии травмы получили оба водителя, 27-летний пассажир Ford и 37-летний военнослужащий. Их госпитализировали с различными повреждениями.

Полицейские зафиксировали, что водитель Ford имел признаки алкогольного опьянения. У него и водителя Honda взяли образцы крови для экспертизы. Ожидаются результаты.

По факту аварии начато уголовное производство по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины, которая касается ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, которые привели к травмам средней тяжести. Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 16 декабря на Закарпатье автомобиль ВАЗ врезался в заправочную колонку. Патрульные, которые прибыли на место выяснили, что содержание алкоголя в крови водителя превышало норму в 6 раз.

1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. По данным полиции, BMW врезалось в Ford. Погиб один ребенок. Двое детей и двое взрослых получили травмы.